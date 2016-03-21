Речь Руни вдохновила «Манчестер Юнайтед» на победу в дерби

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни навестил свою команду в раздевалке и вдохновил на победу над принципиальным соперником «Манчестер Сити» (0:1).

Руни не смог помочь одноклубникам на поле из-за травмы, но он смотрел за игрой с трибун «Этихад Стэдиум».

Сообщается, что, несмотря на запрет Луи ван Гаала пускать в раздевалку тех, кто не принимает участие в игре, Уэйн Руни смог получить разрешение и выступил с речью, которая, в итоге, помогла «красным дьяволам» одержать победу.