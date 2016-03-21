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    Рахимов: «Веллитон – качественный футболист»

    Наставник «Терека» Рашид Рахимов признался, что вариант с покупкой бывшего нападающего «Спартака» Веллитона возможен.

    «Я не думаю, что сейчас надо продолжать обсуждать эту тему, потому что трансферное окно закрыто. Мы если и вернемся к этому вопросу, то ближе к лету.

    Он в России был достаточно известным футболистом, хорошо играл. Да, потом у него был определенный спад, и он уехал. Но Веллитон качественный футболист, и возраст у него хороший по футбольным меркам», – сказал Рахимов.

    Сейчас 29-летний бразильский форвард защищает цвета «Мерсин Идманюрду».

    Источник: ТАСС

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    21.03.2016 17:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 марта 2016, 20:41

      главное, от спиртного огородить и от теток, тогда бомжатнику трешки будет забивать, а конифей с ворот убежит)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 марта 2016, 19:50

      Может титул с Тереком завоюет. Не со Спартаком же.

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 марта 2016, 18:12

      Был

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 21 марта 2016, 18:00

      Робсона еще вспомни

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