Пейчинович: «Мы были лучше тактически»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал матч 21-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Мы выиграли очень важную для нас встречу. Противник был не слабее нас. Мы хорошо играли, имели несколько голевых моментов, забили столько, сколько необходимо для победы.

Мы переиграли «Краснодар» тактически. Соперник хорошо двигается между линиями. Чтобы победить «Краснодар», нам надо было иметь прекрасную коммуникацию на поле, и мы этого добились. Но хочу отметить, что эта победа была для нас сложной. Особенно в конце матча.

Мы были готовы к тому, что «Краснодар» устроит навал на наши ворота, и неплохо сыграли в обороне», – сказал Пейчинович.