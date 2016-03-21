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    Подберезкин: «Моменты, в принципе, есть»

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин прокомментировал домашнее поражение в игре 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:2).

    «Пропустили обидный гол со стандарта. Это, наверное, единственный момент, который у них был за первый тайм, и они забили. Затем мы сравняли, тоже забили гол красивый. Потом опять почему-то отдали инициативу, два момента у них было стопроцентных, но вратарь хорошо сыграл. Потом, к сожалению, опять удачно попал Самедов. И в итоге — 2:1.

    Атмосфера в команде хорошая, тренируемся. Просто не забиваем где-то. Моменты, в принципе, есть. Где-то, может быть, не везет немножко. Будет игра, которая станет отправной точкой, — и будет все хорошо», — сказал Подберезкин.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.03.2016 06:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2016, 11:12

      Краснодар проиграл по делу они только против Зенита выкладываются а с остальными играют как придется

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