Харт и Стерлинг получили повреждения в поединке с «МЮ»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт вынужден был покинуть поле на носилках в результате столкновения с нападающим Маркусом Рэшфордом в дебюте второй половины встречи 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Также в первом тайме наставнику «горожан» Мануэлю Пеллегрини пришлось заменить форварда Рахима Стерлинга, получившего повреждение после подката от полузащитника «красных дьяволов» Хуана Маты.

По предварительной информации оба игрока пропустят около трех-четырех недель. Таким образом, существует большая вероятность, что футболисты пропустят оба четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов против «ПСЖ».