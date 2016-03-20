Рыжиков: «Мордовия» с лихвой использовала свои шансы»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков после матча 21-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:1) отметил, что казанцы позволили гостям из Саранска проявить свои сильные качества.

– У вас есть удовлетворение от спасенного матча или есть горечь от двух потерянных дома очков?

– Со стороны хозяев хотелось бы, конечно, победить, но сегодня нам противостоял серьезный соперник, которому мы дали возможность использовать свои сильные качества. Одна контратака – и гол в наши ворота. Повторюсь, гости с лихвой воспользовались своими шансами. Но во втором тайме наша команда играла хорошо, ребята старались, бились, прибавили в скорости. Гекдениз забил хороший гол, с чем его и поздравляю. Думаю, как бы это странно не звучало, мы справедливо потеряли очки…

– Вдвойне огорчительно, что забил вам воспитанник казанского футбола Руслан Мухаметшин…

– У вратаря всегда есть шанс, раз пропустил, значит, надо больше работать. Но один пропущенный гол все равно лучше, чем четыре в Питере.

– А почему первый тайм в исполнении «Рубина» так отличался от второго со знаком минус?

– Этого я не знаю, мы боремся. Да, как и в предыдущем туре в Санкт-Петербурге пропустили сегодня быстрый гол. Будем работать…

– С «Локомотивом» будете злее?

– Мы и после «Зенита» должны были быть злыми, но проснулись, почему-то только во втором тайме…