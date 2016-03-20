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    В Уфе с рейса на Москву были сняты пьяные болельщики «Динамо»

    Вчера 19-го марта в Уфе с рейса на Москву были сняты дебоширившие болельщики «Динамо», прилетевшие в столицу Башкирии поддержать сине-голубых в поединке с местной «Уфой» (1:0).

    Сообщается, что фанаты московского клуба после посадки в самолет принялись избивать одного из пассажиров.

    «Парней в фирменных синих шарфах не хотели пускать еще на регистрации, так как некоторые были нетрезвые. Большинство вели себя тихо, агрессивный был только один. В салоне они сидели примерно на 25-27 рядах, люди от них начали отсаживаться.

    Я был в начале салона и не видел, что именно произошло, но, когда повернулся на шум, мужчина в синей футболке кого-то бил. Потом говорили, что пострадавший пассажир сделал компании замечание. На шум разнимать их прибежали стюардессы. Надо отдать должное их профессионализму, они оперативно приняли все меры. Кто-то вызвал полицию», – рассказал очевидец произошедшего порталу «Башинформ».

    Представители транспортной полиции не стали опровергать данную информацию, но при этом заявили, что не намерены до завтра давать каких-либо комментариев по случившемуся.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 20:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 марта 2016, 17:45

      Понять и простить, как никак с прошлого года первая победа )))

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 20 марта 2016, 22:14

      Ааххаах,толпой 1?ну прям м1

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:42

      «Парней в фирменных синих шарфах не хотели пускать еще на регистрации..." и "Большинство вели себя тихо, агрессивный был только один." - Похоже динамикам решили немножко насолить в отместку за поражение Уфы, ага.

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      Рейтинг: +44

      LesnikSPb 20 марта 2016, 21:05

      поддержать сине-голубых?

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