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    Кержаков не сможет помочь сборной России в товарищеских матчах

    Форвард «Цюриха» Александр Кержаков пропустит две недели по причине растяжения мышцы.

    Таким образом, игрок не сможет принять участия в двух товарищеских встречах сборной России. Напомним, нападающий был вызван главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким на поединки с Литвой (26-го марта) и Францией (29-го марта).

    По причине повреждения Кержаков остался вне заявки на матч чемпионата Швейцарии против «Вадуца» (3:0).

    «Александр Кержаков растянул мышцу и не сможет выходить на поле в течении двух недель. Мы думаем, он не сможет принять участие в матчах сборной России», – прокомментировали случившееся в пресс-службе швейцарского клуба.

    Источник: ТАСС

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    20.03.2016 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2016, 20:33

      Ну всё. Литве продуем.

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