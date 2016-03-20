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    Чугайнов: «В матче «Краснодар» – «Локомотив» нет фаворита»

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов рассказал о своих ожиданиях от игры 21 тура чемпионата России, в которой железнодорожники сыграют на выезде с «Краснодаром».

    «В предстоящем матче нет фаворита, шансы команд на победу равны. «Локомотив» и «Краснодар» находятся рядом в турнирной сетке, поэтому матч будет интересным. Когда соперники идут на равных, это добавляет накала игре.

    Что касается новичка «Локо» нападающего Хенти, то пока его игру тяжело оценивать, пусть начнет забивать. В матче с «Уфой» его игру охарактеризовали положительно, несмотря на то что на его счету не было ни одного мяча. Хорошо или плохо играл – эти понятия не поддаются математической статистике. Игрока берут в команду, чтобы он забивал, и Хенти не исключение», – отметил Чугайнов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2016 17:51
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