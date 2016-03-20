Ари: «Все в «Краснодаре» были чуть ли не на сто процентов уверены, что пройдем «Спарту»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. Напомним, что на стадии 1/4 финала «быки» по сумме двух встреч уступили пражской «Спарте» с итоговым счетом 0:4.

«Мы все были чуть ли не на сто процентов уверены, что выйдем в следующий раунд. После первого матча у «Спарты» было преимущество всего в один мяч. Считали, что дома-то мы их порвем. К сожалению, ответную встречу провели ужасно. Хотя начали неплохо, но забить голы так и не смогли.

Возможно, нам не хватило внимания и концентрации. Провалили второй тайм. А в первой половине так прессинговали соперника, что они головы не могли поднять, ничего у наших ворот не создали. Но в какой-то момент «Спарта» все-таки использовала появившиеся шансы.

Стыдно ли от того, что вылетели? Да. Я был очень зол, потом расстроен, что вылетели из турнира от такой команды. Кстати, даже заключил с другом пари на выход «Краснодара». Грустно, что так завершили выступление в Лиге Европы. Теперь у нас остается Кубок России и чемпионат. Хотелось бы занять место в тройке», – рассказал Ари.