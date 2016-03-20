АПЛ. «Саутгемптон» сделал камбэк против «Ливерпуля», «Ньюкасл» спасся в матче с «Сандерлендом»

В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль», ведя по ходу встречи со счетом 2:0, уступил «Саутгемптону» – 2:3. Дубль в составе победителей на свой счет записал Садьо Мане.

В другой встрече «Сандерленд» не сумел довести дело до победного исхода против «Ньюкасла», пропустив гол под занавес игры – 1:1.

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Ньюкасл – Сандерленд – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дефо, 44; 1:1 – Митрович, 83.

Саутгемптон – Ливерпуль – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Коутиньо, 17; 0:2 – Старридж, 22; 1:2 – Мане, 64; 2:2 – Пелле, 84; 3:2 – Мане, 86.

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