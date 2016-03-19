Моуринью хочет пригласить Кейна в «МЮ», если возглавит клуб

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью обозначил основную трансферную цель для «Манчестер Юнайтед», который может стать следующим местом работы португальца.

Сообщается, что в случае своего назначения Моуринью намерен подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Источник также отмечает, что представители Моуринью уверены в том, что специалист получит работу в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Кейн сыграл за «Тоттенхэм» 42 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.