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    Ташуев: «После матча в раздевалке состоялся жесткий разговор»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своей команды в матче 21-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

    «Не удались нам наши задумки. Отбираем мяч – и тут же теряем. Это не уровень. Хотя настраивали команду на агрессивный и креативный футбол.

    Проигрывать ЦСКА не зазорно, но если ты делаешь это с достоинством, с учением быть сильным. После матча в раздевалке состоялся жесткий и требовательный разговор», – сказал Ташуев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      За Кубань 20 марта 2016, 08:53

      На таком поле хорошо животноводством заниматься , коров со свиньями выращивать ! В остальном все по делу !

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 марта 2016, 00:31

      Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
      Не находил конца нравоученью,
      Но что ж? Пока его он пел,
      Кот Васька все жаркое съел.

      А я бы повару иному
      Велел на стенке зарубить:
      Чтоб там речей не тратить по-пустому,
      Где нужно власть употребить.

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