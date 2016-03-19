Ташуев: «После матча в раздевалке состоялся жесткий разговор»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своей команды в матче 21-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

«Не удались нам наши задумки. Отбираем мяч – и тут же теряем. Это не уровень. Хотя настраивали команду на агрессивный и креативный футбол.

Проигрывать ЦСКА не зазорно, но если ты делаешь это с достоинством, с учением быть сильным. После матча в раздевалке состоялся жесткий и требовательный разговор», – сказал Ташуев.