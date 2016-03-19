Раньери: «Мы очень близки к Лиге чемпионов»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил турнирные перспективы команды после победы в матче 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

«Лидерство – это хорошо, а наши фанаты распевают об этом хорошие песни, но следует оставаться спокойными, потому что АПЛ в целом похожа на каждый отдельный матч: никогда не знаешь, что произойдет.

Мы должны продолжать рваться вперед, потому что очень близки к Лиге чемпионов. Возможно, после двух следующих игр я смогу сказать что-то большее», – сказал Раньери.