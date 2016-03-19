Пономарев: «Широков больше не мотивирован, ему нужны только деньги»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Кубани» не на что рассчитывать в поединке 21-го тура РФПЛ против армейцев. Кроме того, он высказал свое мнение о хавбеке красно-синих Романе Широкове.

«У «Кубани» нет шансов в матче с ЦСКА. Армейцы обязательно сделают выводы из предыдущей встречи с «Ростовом». Команда Леонида Слуцкого выйдет с особым настроем на матч и спокойно выиграет со счетом 2:0.

Появится ли Широков в основе? Слуцкий находится в тяжелом положении. Зимой приобрели Широкова, и тренер должен ставить его в состав. Если наставник ЦСКА выпускает Романа, то это значит, что он рассчитывает на него и в сборной России, но полузащитник не готов. Не может человек в 35 лет пахать на футбольном поле. Пашут молодые ребята, которые горят желанием играть в футбол, а у Широкова нет мотивации. Все его интересы носят материальный характер.

Роман должен был прочувствовать, что ему нужно уйти после пика, который был в прошлом сезоне. А теперь о нем сложится нехорошее впечатление. И игра за сборную России мотивацию не вернет – поезд ушел», – сказал Пономарев.