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    Канунников: «Все ждут только победы, хорошей, закономерной»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о том, чего он ждет от домашнего матча 21-го тура Премьер-лиги с «Мордовией». Напомним, что команды сыграют завтра 20 марта.

    «Настрой на игру с «Мордовией», как всегда, боевой. Готовимся, плодотворно прошли недельный цикл, выполнили большой объем работы. Теперь настраиваемся на игру, все ждут только победы, хорошей, закономерной. Главное, что травмированных нет, все тренируются с полной отдачей.

    Конечно, турнирное значение важно. Командам, которые идут внизу турнирной таблицы, кровь из носу нужно набирать очки, они в каждом матче упираются. Поэтому легкого матча ждать не придется точно. Но если мы покажем свою игру и болельщики нам помогут, уверен, что мы добьемся положительного результата», — сказал он.

    Источник: ФК «Рубин»

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    19.03.2016 10:54
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