Билич: «Мысли о положении в таблице – это лишнее»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич оценил турнирное положение команды перед матчем 31-го тура АПЛ против «Челси».

«Эта игра будет такой же, как все остальные. В ней будут разыграны три очка, и никакого дополнительного давления мы не чувствуем.

Разумеется, лучше бороться за попадание в топ-четверку, чем вести борьбу за выживание или болтаться в середине таблицы. К таким результатам мы всегда должны стремиться.

Мы не следим за положением в таблице и не думаем о том, что будет, если эти выиграют, а те сыграют вничью. Об этом мы думали бы, если бы боролись за выживание, а при нашей нынешней ситуации такие мысли – это просто лишнее давление и бремя», – сказал Билич.

Сейчас «Вест Хэм» находится на пятом месте, отставая на два балла от идущего четвертым «Манчестер Сити». Матч «Челси» – «Вест Хэм» состоится в субботу, 19 марта. Начало – в 18:00 по московскому времени.