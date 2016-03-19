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    Артем Ребров: «Пока не надо говорить о Лиге чемпионов»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил на вопросы журналистов после матча 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:4).

    – Хорошо, что смогли забить четыре гола и не пропустить. Все молодцы.

    – Можете сказать, что эта встреча стала для вас самой спокойной за последнее время?

    – Да. Хотелось бы, чтобы такое было почаще.

    – «Ростов» потерял очки, позволив «Спартаку» приблизиться к себе. Задумываетесь о Лиге чемпионов?

    – Пока не надо об этом говорить. Как только начинаем задумываться о чем-то, то получается не очень. Нам надо играть дальше и побеждать.

    – Впереди как раз игра с ростовчанами.

    – Уже думаем о следующей игре. Тем более будет время отдохнуть, получше подготовиться. Ребята вернутся из сборных, вместе будем работать.

    – Зе Луиша прорвало?

    – Пусть и дальше продолжает забивать. Нужно верить в ребят, – сказал Ребров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2016 00:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33

      fanatcska94 19 марта 2016, 21:28

      стоит кооперативу выиграть две игры с матчах с аутсайдерами, как начинают говорить о местах в тройке. смищно.

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 марта 2016, 12:20

      О ФНЛ надо Зениту задуматься как только ГОСУДАРСТВО прекратит на них бабушкины пенсии тратить так сразу Зенит вернётся туда где всегда и был а был он всегда в ГООВНЕ

      -1
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      Рейтинг: +24

      vest01 19 марта 2016, 11:37

      Какая им Лига Чемпионов несмешите.

      0
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      Рейтинг: +124

      biber ru 19 марта 2016, 06:54

      правильно, надо о ФНЛ думать, там штанги извёсткой красят

      -1
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