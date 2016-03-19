Артем Ребров: «Пока не надо говорить о Лиге чемпионов»

стоит кооперативу выиграть две игры с матчах с аутсайдерами, как начинают говорить о местах в тройке. смищно.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил на вопросы журналистов после матча 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:4).
– Хорошо, что смогли забить четыре гола и не пропустить. Все молодцы.
– Можете сказать, что эта встреча стала для вас самой спокойной за последнее время?
– Да. Хотелось бы, чтобы такое было почаще.
– «Ростов» потерял очки, позволив «Спартаку» приблизиться к себе. Задумываетесь о Лиге чемпионов?
– Пока не надо об этом говорить. Как только начинаем задумываться о чем-то, то получается не очень. Нам надо играть дальше и побеждать.
– Впереди как раз игра с ростовчанами.
– Уже думаем о следующей игре. Тем более будет время отдохнуть, получше подготовиться. Ребята вернутся из сборных, вместе будем работать.
– Зе Луиша прорвало?
– Пусть и дальше продолжает забивать. Нужно верить в ребят, – сказал Ребров.