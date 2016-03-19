РФПЛ. ЦСКА был сильнее «Кубани» и стал единоличным лидером чемпионата

Дежурная победа)
В матче 21-го тура РФПЛ ЦСКА благодаря дублю Ахмеда Мусы одержал победу над «Кубанью» – 2:0.
Таким образом, армейцы единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата России, оторвавшись от идущего вторым «Ростова» на два очка.
Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур
ЦСКА (Москва) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Муса, 21; 2:0 – Муса, 81.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Тошич (Ткачев, 85), Еременко, Головин (Широков, 75), Муса (Оланаре, 90).
Кубань: Беленов, Зотов, Шандао, Сантана, Аподи, Хубулов (Бальде, 82), Каретник (Кулик, 46), Рабиу, Якуба, Букур (Майрович, 73), Селезнев.
Предупреждения: Вернблум, 16 – Аподи, 59; Букур, 63; Якуба, 90.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).