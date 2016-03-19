Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. ЦСКА был сильнее «Кубани» и стал единоличным лидером чемпионата

    В матче 21-го тура РФПЛ ЦСКА благодаря дублю Ахмеда Мусы одержал победу над «Кубанью» – 2:0.

    Таким образом, армейцы единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата России, оторвавшись от идущего вторым «Ростова» на два очка.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Муса, 21; 2:0 – Муса, 81.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Тошич (Ткачев, 85), Еременко, Головин (Широков, 75), Муса (Оланаре, 90).

    Кубань: Беленов, Зотов, Шандао, Сантана, Аподи, Хубулов (Бальде, 82), Каретник (Кулик, 46), Рабиу, Якуба, Букур (Майрович, 73), Селезнев.

    Предупреждения: Вернблум, 16 – Аподи, 59; Букур, 63; Якуба, 90.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2016 21:23
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      Messi__ 20 марта 2016, 09:11

      Дежурная победа)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 марта 2016, 02:50

      Сильные обидели слабых. А могли бы и пожалеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Karanit 20 марта 2016, 00:25

      Поздравляю армейцев. Мусса до свидания летом. Куда бы он не ушел, желаю профессиональных успехов. Парень этого заслуживает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      fanatcska94 19 марта 2016, 23:27

      Не создавали кучу моментов, как Терек в матче с Уралом, но свои моменты реализовали, и сопернику не позволили создать ни одного голевого момента у своих ворот. Молодцом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 марта 2016, 23:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Любимый счет ЦСКА. И Игорёк сухой. Я ещё вчера написал, что так и будет. Доколе???

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      vbrezhneff 19 марта 2016, 22:13

      Кубаноиды подкачали!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 19 марта 2016, 21:50

      Ну воооот,все встало на своё место!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 19 марта 2016, 21:35

      Давно пора !!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11