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    Мельгарехо: «Я дождался своего шанса и показал то, что могу»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал то обстоятельство, что он остался в запасе в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи». Футболист вышел на поле на 74 минуте вместо Дениса Глушакова и отметился голевой передачей.

    «Ничего страшного не произошло. Всегда надо быть готовым помочь команде, ждал на лавке, когда меня выпустят. Бывают такие ситуации, когда главный тренер решает оставить тебя в запасе, но зато есть шанс выйти на замену. Я дождался своего шанса и показал то, что могу», – сказал Мельгарехо.

    Также игрок оценил свое физическое состояние.

    «Все лучше и лучше. Постепенно вкатываюсь в игру и могу приносить пользу команде».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2016 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 08:40

      Надеюсь, что показал лишь малую толику, ага.

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