Агаларов: «Пропустили после первого же стандарта и провалили игру»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:4).

«Мы пропустили после первого же стандарта. Будем разбираться, со стандартами не справились. Мы провалили игру. «Спартак» был намного сильнее», – сказал Агаларов.

Также наставник махачкалинцев прокомментировал отсутствие Максимова.

«Он наш ключевой игрок, его не хватало. Был бы Максимов, игра в атаке была бы намного продуктивнее.

Проблемы есть, всем в команде надо опуститься на землю. Пауза для нас в самый раз сейчас. Мы провалили этот отрезок из трех игр».