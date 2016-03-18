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    Бабаев: «Руководство «Кубани» пошло нам навстречу»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переносе предматчевой тренировки «Кубани». Ранее сообщалось, то армейцы отказались предоставить гостям тренировочное поле.

    «Руководство «Кубани» пошло нам навстречу по просьбе администрации стадиона и с учетом сложных погодных условий.

    Клуб перенес тренировку в целях лучшей подготовки поля «Арены Химки» к матчу. Никакого конфликта нет. Мы благодарны руководству «Кубани» за содействие», — сказал Бабаев.

    Матч ЦСКА – «Кубань» состоится в рамках 21-го тура РФПЛ и пройдет в субботу, 19 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    18.03.2016 19:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 19 марта 2016, 00:27

      Руководство Кубани пошло навстречу......в сауну там всё и порешали С победой ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2016, 21:25

      Заднюю включили козлы.

      -2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 марта 2016, 20:44

      Это руководство Кубани их, мягко говоря, пожалело.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2016, 19:58

      Какая разница? Всё равно 2:0.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Zeff 18 марта 2016, 20:24

      Для глоров вообще никакой разницы ни в чем.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > GM 19 марта 2016, 11:08

      Сам дурак!

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > GM 19 марта 2016, 23:01

      Ну вот. А ты не верил. С очередной покупкой вас.

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