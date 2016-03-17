Селюк: «Будущее Туре решится на следующей неделе»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента.

«На следующей неделе мы должны решить, продлит ли Яя контракт с «Сити» или отправится в другой клуб. Но если он уйдет, он точно не останется в АПЛ. Он не хочет играть против «Сити» за другой английский клуб. Как он может забыть любовь болельщиков «Сити» и перейти в другую английскую команду? Они арендовали самолет с баннером «С днем рождения, Яя». Он никогда этого не забудет.

Яя сказал, что если останется в клубе, то будет жертвовать миллион фунтов со своей зарплаты каждый год больнице, где его брат лечился от рака», – сказал Селюк.