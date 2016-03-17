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    Слуцкий подписал контракт со сборной России

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подписал контракт с РФС, который будет действовать до завершения чемпионата Европы во Франции.

    В контракте прописаны суммы премиальных по итогам выступления сборной в товарищеских и официальных матчах.

    Напомним, что 44-летний Слуцкий возглавил сборную России по ходу отборочного турнира Евро-2016 и сумел вывести команду в финальный турнир.

    Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что после чемпионата Европы сборную России будет тренировать тренер, освобожденный от работы в клубе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2016 16:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +281

      serhz 18 марта 2016, 18:36

      Зря конечно : слуцкий как тренер -это уровень средней команды на вторых ролях что он и доказывает который год в Европейских турнирах- сборная составленная на ЧЕ это гарантия скуки и разочарований.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2016, 21:55

      да насрать на них я лично вообще уже давно не жду от нашего футбола ничего хорошего и даже буду рад чтобы они всегда проигрывали

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 марта 2016, 21:28

      Все гораздо проще-до Евро-2016 нет времени наигрывать молодежь,но зато есть время проверить игровые кондиции футболистов и определить их лучшее сочетания в командных действиях через товарищеские встречи
      (ну и премиальные за них-это стимул,чтобы матчи не превращались совсем уж в тренировочные)! А вот после Евро пойдут перемены!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > nemolod 17 марта 2016, 21:31

      Какие? огласите весь список,пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 марта 2016, 21:22

      Чует моё сердце засудят Ростов,не дадут занять 1 место

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 марта 2016, 20:37

      Весь мир -- театр, а Россия застряла в цирке.
      Мутко -- пытается быть коверным , а не получается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 марта 2016, 20:27

      Маразм крепчает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      zorr 17 марта 2016, 20:18

      ........

      0
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 17 марта 2016, 19:03

      Не пугайте больше так

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нападающий «Ньюкасла» Сейду Думбия оформил свой автомобиль на здание, в котором располагается художественная галерея города, неоднократно принявшая штрафы за неправильную парковку и превышение скоростных ограничений ивуарийского футболиста, сообщает The Sun.

      Бывший «армеец», перебравшийся в Англию из «Ромы» на правах аренды в январе, имеет внушительное количество штрафов за нарушение ПДД.

      -5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 18:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Люблю Россию, свою Родину, но за такую сборную, мне стыдно...
      Со Слуцким могли подписать контракт до последней игры в группе.))
      Денег бы сэкономили)))

      -5
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