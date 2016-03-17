Слуцкий подписал контракт со сборной России

Зря конечно : слуцкий как тренер -это уровень средней команды на вторых ролях что он и доказывает который год в Европейских турнирах- сборная составленная на ЧЕ это гарантия скуки и разочарований.
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подписал контракт с РФС, который будет действовать до завершения чемпионата Европы во Франции.
В контракте прописаны суммы премиальных по итогам выступления сборной в товарищеских и официальных матчах.
Напомним, что 44-летний Слуцкий возглавил сборную России по ходу отборочного турнира Евро-2016 и сумел вывести команду в финальный турнир.
Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что после чемпионата Европы сборную России будет тренировать тренер, освобожденный от работы в клубе.