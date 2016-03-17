Капелло не собирается тренировать сборную Италии

Известный специалист Фабио Капелло опроверг информацию о том, что он может возглавить сборную Италии.

«Я не хочу тренировать сборную Италии. Мне приятно входить в число претендентов на пост наставника национальной команды, но я больше не собираюсь тренировать сборные. У меня уже был подобный опыт в Англии и России. Если я получу предложение, где я смогу работать с командой каждый день, то это было бы интересно», - сказал Капелло.

Ранее сообщалось, что Капелло может сменить нынешнего наставника сборной Италии Антонио Конте, который покинет пост летом.