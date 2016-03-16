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    Капелло может сменить Конте у руля сборной Италии

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло и наставник «Болоньи» Роберто Донадони являются главными претендентами на то, чтобы возглавить сборную Италии по окончании Евро-2016. Также встать у руля итальянской команды после турнира во Франции могут встать Клаудио Раньери («Лестер»), Джампьеро Вентура («Торино») или экс-защитник «Интера» Марко Матерацци, сообщает источник.

    Напомним, что действующий наставник сборной Италии Антонио Конте заявил, что намерен покинуть свой пост после чемпионата Европы 2016 года во Франции. Вероятнее всего, 46-летний специалист продолжит свою тренерскую карьеру в лондонском «Челси».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    16.03.2016 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 16 марта 2016, 15:30

      я бы Вентуру поставил, тогда бы у нас был шанс выиграть у Италии в финале ЧМ 2018
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