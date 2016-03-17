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    Кобелев: «Тренерская судьба не складывается из слухов и СМИ»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о предстоящем матче 21-го тура чемпионата России с «Уфой», а также заявил, что он не переживает из-за слухов о своей возможной отставке.

    «Шумиха вокруг команды ни в коем случае не давит - по одной простой причине, что тренерская судьба не складывается из слухов и СМИ. Мало кто обсуждает игру в этом случае, больше ориентируются на результат, ждут каких-то изменений. В большей степени это будоражит ребят, но у нас в команде все спокойно, никаких шараханий нет.

    Ни в коем случае нельзя говорить, что у нас плохой состав или он недоукомплектованный. Я полностью им удовлетворен и считаю, что он способен решать серьезные задачи. Матч с «Уфой» будет очень серьезным, и мы настраиваемся на него ответственно. Насыщенную оборону всегда тяжело проходить. Тем более, мы играем на выезде. Встреча будет за шесть очков, как бы это прискорбно для нас ни звучало. Но так оно и есть», - сказал Кобелев.

    Напомним, что матч «Уфа» - «Динамо» состоится 19 марта в 14:30 мск.

    Источник: ФК «Динамо»

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    17.03.2016 12:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 18 марта 2016, 00:07

      Ни в коем случае нельзя говорить, что у нас плохой состав или он недоукомплектованный. Я полностью им удовлетворен и считаю, что он способен решать серьезные задачи.
      ЭТИМИ СЛОВАМИ КОБЕЛЕВ ПОДЧЕРКНУЛ СВОЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.

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      Рейтинг: +379

      o33uk 17 марта 2016, 13:15

      Мало кто обсуждает игру в этом случае, больше ориентируются на результат, ждут каких-то изменений.
      Игру не обсуждают потому-что зачем говорить о том чего нет, это у вас Андрей Николаевич хорошо получается говорить о каком-то преимуществе и куче неиспользованных моментов.
      Играть он за шесть очков собрался ты одно возьми бедолага.

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