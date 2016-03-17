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    Сегодня УЕФА вынесет вердикт по «делу Тарасова»

    Сегодня УЕФА рассмотрит дело полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Фенербахче».

    Согласно регламенту УЕФА, футболисты не в праве демонстрировать футболки с политическими и религиозными слоганами и любыми изображениями кроме логотипов производителей формы.

    Минимальный срок дисквалификации Тарасова – 10 матчей.

    ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2016 10:07
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 13:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      РАССТРЕЛЯТЬ!

      -7
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 17 марта 2016, 13:26

      "футболисты не в праве демонстрировать футболки с политическими и религиозными слоганами и любыми изображениями кроме логотипов производителей формы", а про майки под футболкой ничего не сказано

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 10:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов после окончания матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» — «Торпедо» (Армавир) заявил о решении по поводу главного арбитра встречи Игоря Низовцева. Встреча завершилась массовой дракой, после чего Низовцев показал две красные карточки. Во время игры судья назначил три пенальти в ворота хозяев, два из которых были реализованы.

      «По итогам работы Низовцева на этом матче он не будет получать назначений ни в одной из лиг до конца сезона. Окончательное решение по нему будет принимать, как это и положено, судейский комитет РФС»

      -5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 17 марта 2016, 11:15

      Очередного спартаковского судью выперли с позором.

      -

      Теперь Низовцев может сесть рядом с Сергеем Хусаиновым комментировать судейские решения в два голоса. Хусаинов ведь уже притомился выдумывать нелепицы. из сил выбивается помогая Спартаку тупыми комментариями.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 марта 2016, 10:16

      Ну вот и впаяют их ему.

      0
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