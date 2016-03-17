Оганесян: «У «Краснодара» такая же ситуация, как у «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Победа над «Уфой» придала уверенности. У ребят теперь совсем другое настроение. Хотелось бы, чтобы оно продержалось до следующего матча. Я бы не сказал, что победа над «Уфой» далась легко. Они грамотно играли в обороне, перекрывали все подходы к воротам.

Есть ли у «Краснодара» игровой спад? В «Краснодаре» собраны квалифицированные футболисты, которые могут сыграть неудачно один матч, а потом выдать хорошую серию.

Тактику на матч будем выбирать в процессе подготовки, отталкиваясь от видеоматериалов и нашего состояния. У «Краснодара» такая же ситуация, как у нас. Команды идут рядом в турнирной таблице. Уступать никто не хочет.

Игра Александра Самедова? У него хорошо получается в последних матчах. Радует, что Саша регулярно забивает», - сказал Оганесян.

Матч «Краснодар» - «Локомотив» состоится 20 марта в 19:30 мск.