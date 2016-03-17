Хаши: «В матче с «Шахтером» «Андерлехт» будет играть как настоящая команда, все вместе»

Главный тренер «Андерлехта» Бесник Хаши верит, что его команда может победить «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выйти в четвертьфинал.

«Нам надо забить как минимум два гола, поэтому нужно будет играть осторожно. «Шахтер» – сильная команда, нельзя давать им пространство.

Посмотрим, как будет «Шахтер» играть. В прошлый раз мы увидели, что мы могли минут двадцать отдохнуть. Но «Шахтер» очень сильная команда. Будет тяжело, конечно. В последний раз мы сделали им очень много подарков.

Надеюсь, мы будем играть как настоящая команда, все вместе. Завтрашний матч будет очень важный, посмотрим, как «Шахтер» будет на все это отвечать.

Были ли в моей карьере ситуации, когда мы отыгрывали два мяча? Когда мы играли против «Арсенала», мы смогли после 0:3 сделать 3:3. Я знаю, что наша команда способна на это. Думаю, последний матч нам очень помог – наша команда теперь уверенна в себе. Плюс у нас нет матчей на уикэнде. Это должно нам помочь», - сказал Хаши.

Матч «Андерлехт» - «Шахтер» состоится 17 марта в 23:05 мск. В первом матче «Андерлехт» проиграл на выезде со счетом 1:3.