Коштинья: «Игроки едут в Саудовскую Аравию, Россию, Китай чаще всего из-за денег»

Бывший полузащитник сборной Португалии Коштинья рассказал о том, как в свое время состоялся его переход в московское «Динамо», а также прокомментировал активность китайских клубов на трансферном рынке.

«Да, я поехал в «Динамо» из-за денег в том числе. Не люблю, когда футболисты врут: «Деньги не важны, я просто люблю Россию». Игроки едут в Саудовскую Аравию, Россию, Китай чаще всего из-за денег. Тогда я был в «Порту», и меня звали в другие клубы. Я встретился с Федорычевым (бывший владелец «Динамо» - «Бомбардир»), и он рассказал мне про планы развития «Динамо». Он собирался за пять лет сделать клуб лучшим в России и начать выигрывать в еврокубках. И я поверил в его слова, поверил в клуб, поехал в Россию.

Китай? Это совсем другой мир. Китай хочет использовать свои ресурсы наилучшим образом, открыть новый футбол с лучшими игроками и тренерами. Правда, проблема в том, что те игроки, которых они покупают, лучшие сейчас, но не факт, что будут лучшими дальше. Ведь они будут играть только в Китае, без крупных международных турниров типа Лиги Чемпионов. Готовы ли они ехать в Китай, чтобы подстроиться под новый тип футбола, развиваться как игрок и помогать китайскому футболу стать лучше? Или они едут туда только за деньгами?», - сказал Коштинья.

Полное интервью с титулованным португальским хавбеком читайте на «Бомбардире»!