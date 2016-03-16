«Зенит» готов отпустить Халка за 100 миллионов

Нападающий «Зенита» Халк может покинуть питерский клуб, если за него будет предложено 100 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте бразильца с клубом.

«Отступные за Халка составляют 100 миллионов евро. Столько же, сколько и за Акселя Витселя», - сообщил источник, приближенный к сине-бело-голубым.

Отметим, что контракт 29-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне Халк в 28 играх за санкт-петербургский клуб отметился 13 забитыми мячами и отдал 19 голевых передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 37 миллионов евро.