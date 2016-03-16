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    «Зенит» готов отпустить Халка за 100 миллионов

    Нападающий «Зенита» Халк может покинуть питерский клуб, если за него будет предложено 100 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте бразильца с клубом.

    «Отступные за Халка составляют 100 миллионов евро. Столько же, сколько и за Акселя Витселя», - сообщил источник, приближенный к сине-бело-голубым.

    Отметим, что контракт 29-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне Халк в 28 играх за санкт-петербургский клуб отметился 13 забитыми мячами и отдал 19 голевых передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 37 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    16.03.2016 12:59
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    Комментарии29
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 20:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      стыдно за зеньку

      -8
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 16 марта 2016, 19:31

      Ток в Китай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      komandos99 16 марта 2016, 19:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ха ха ха,сто лямов за это,это что то!!!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 16 марта 2016, 18:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      видать до конца карьеры будут гнить в русском клубе)

      -4
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      Рейтинг: +9

      davidgruzin 16 марта 2016, 17:55

      ny a pochemy ne 500? pizdec komy etot dolbaeb nyjen, kogda on bil na pike formi f Porto ego stoimost bila 30mln, dje togda nikto ne stal takie babki davat , a seichas :D

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 17:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      УРАААА!!!
      РЕДАКТОР ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -9
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 16 марта 2016, 22:21

      Хоть будет кому тебе оплеуху отвесить.

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 17:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЧТО ЗА ПРОЕКТ ТАКОЙ? ТРЕНЕРА ВСЕ АЛКАШИ, НОГОМЯЧИСТЫ ТОЖЕ, ТОРГУЮТ БАРАХЛОМ ЗА НЕВЕРОЯТНЫЕ БАБКИ))) ТЬФУ

      -10
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 марта 2016, 16:36

      Трансферная стоимость по версии Transfermarkt более реальная сумма.

      4
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      Рейтинг: +93

      pravda 16 марта 2016, 16:23

      Торг уместен...забыли дописать просто

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk 16 марта 2016, 16:16

      Я готов попробовать опустить Халка за 100 лямов))))))))))

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