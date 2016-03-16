Канга: «Бердыев научил меня контролировать эмоции»

Полузащитник «Ростова» Каку Канга признался, что благодаря главному тренеру команды Курбану Бердыеву у него больше нет проблем с дисциплиной.

«Наверное, я действительно научился контролировать эмоции. Просто понял: для того чтобы стать хорошим футболистом, пора меняться. В прошлом у меня было много дисквалификаций, карточек. Часто вел себя неправильно. Но сейчас все изменилось – я стал более ответственным. Мне не хочется подводить команду в такой важный период.

Бердыев провел со мной много личных бесед, мы много говорили на тему моего поведения. Тренер попросил меня не спорить с судьями и игроками других команд лишний раз. Мое дело – играть в футбол. Теперь у меня цель – не получить ни одной карточки до конца чемпионата.

Курбан Бекиевич — сильнейший специалист. Все знают, каких успехов он достиг. Бердыев принес в «Ростов» дисциплину, теперь к каждому футболисту команды индивидуальный подход. А посмотрите на то, как он эмоционально отмечает наши голы. Он вкладывает всю душу в наш клуб. Мы не можем его подводить», — сказал Канга.

В текущем сезоне Канга получил три желтые карточки, в то время как в прошлом на его счету было шесть предупреждений.