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    Канга: «Бердыев научил меня контролировать эмоции»

    Полузащитник «Ростова» Каку Канга признался, что благодаря главному тренеру команды Курбану Бердыеву у него больше нет проблем с дисциплиной.

    «Наверное, я действительно научился контролировать эмоции. Просто понял: для того чтобы стать хорошим футболистом, пора меняться. В прошлом у меня было много дисквалификаций, карточек. Часто вел себя неправильно. Но сейчас все изменилось – я стал более ответственным. Мне не хочется подводить команду в такой важный период.

    Бердыев провел со мной много личных бесед, мы много говорили на тему моего поведения. Тренер попросил меня не спорить с судьями и игроками других команд лишний раз. Мое дело – играть в футбол. Теперь у меня цель – не получить ни одной карточки до конца чемпионата.

    Курбан Бекиевич — сильнейший специалист. Все знают, каких успехов он достиг. Бердыев принес в «Ростов» дисциплину, теперь к каждому футболисту команды индивидуальный подход. А посмотрите на то, как он эмоционально отмечает наши голы. Он вкладывает всю душу в наш клуб. Мы не можем его подводить», — сказал Канга.

    В текущем сезоне Канга получил три желтые карточки, в то время как в прошлом на его счету было шесть предупреждений.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.03.2016 10:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 марта 2016, 17:38

      Канга красава,а говорит как осознавший свою вину двоечник))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 марта 2016, 16:46

      Ну хорошо если понял.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 16 марта 2016, 10:52

      Наш Каку,самый лучший Каку на свете.

      1
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