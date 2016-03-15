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    Хохлов: «Ростов» всерьез настроен на борьбу за чемпионство»

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о матче 20-го тура РФПЛ, в котором армейцы уступили «Ростову» (0:2) .

    «Результаты «Ростова» вообще впечатляют. Если раньше фаворитом в этой паре считался ЦСКА, то сейчас я ждал напряженного матча. Очень понравилось, как «Ростов» сыграл, думаю, они заслуженно победили», – сказал Хохлов.

    По мнению экс-футболиста ЦСКА, ростовчане будут до конца претендовать на чемпионство

    «Ростов» уже всем показал, что он всерьез настроен на эту борьбу. Либо за Лигу чемпионов. Думаю, многие скептики поменяют свое мнение. «Ростов» будет до последнего бороться».

    Источник: Rusfootball.info

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    15.03.2016 22:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1810

      gor77 16 марта 2016, 06:00

      Классика жанра - занять первое место Ростов сможет, это нормально. А вот удержаться эдак года 3 - 4? Главное, чтобы не повторилось история тренер - Рубин.

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      Рейтинг: +11

      Vekrus 15 марта 2016, 22:59

      Аумбиции ребят радуют,но больше всего интересно смогут ли они хорошо побороться в еврокубках,если туда попадут,без Курбана Бердыева будет не просто,это целиком его заслуга,что Ростов сейчас держит высокий класс игры,а так удачи ребятам.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Vekrus 16 марта 2016, 09:30

      Почему без Бердыева?

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      Рейтинг: +11

      Vekrus > Yurok161 21 марта 2016, 00:51

      Он же летом Зенит возглавит

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2016, 22:48

      Дай то Бог!

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