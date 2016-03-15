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    Карлос Эдуардо: «Вероятнее всего, подпишу трехлетний контракт с бразильским клубом»

    Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо определился со своим следующим местом работы. Ранее появлялась информация о том, что казанский клуб планирует отказаться от услуг игрока и разорвать договор с ним.

    «Я почти договорился с одним из бразильских клубов. В ближайшее время отправлюсь в город, где базируется команда. Вероятнее всего, подпишу контракт на три года. Я очень счастлив, что так произошло», – сказал Эдуардо.

    В нынешнем сезоне футболист провел за «Рубин» 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.03.2016 19:53
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 15 марта 2016, 20:39

      всю карьеру в России загубил...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      RNR4uK 15 марта 2016, 20:31

      давно пора избавится от этого высокооплачиваемого мусора

      0
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