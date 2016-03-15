Хохлов отказался встречаться с руководителями «Динамо»

Да дайте вы тренерам в чемпионате хоть пару сезонов поработать...а то у нас руководство чуть ли не всех подряд клубов хотят в чемпионы,хотя разобраться с управлением не могут(привет спартаку)...а Бердыев в стране 1 пока)))больше магов не видно)
Анатолий Бышовец провел встречу с руководителями «Динамо», во время которой обсуждалось возможное назначение специалиста на пост главного тренера команды.
Что касается Дмитрия Хохлова, то этот специалист отказался вести переговоры по поводу своего назначения, так как у «Динамо» есть действующий наставник – Андрей Кобелев.
Напомним, что после 20-ти туров «Динамо» занимает 11-е место в Премьер-лиге.