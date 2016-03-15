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    Хохлов отказался встречаться с руководителями «Динамо»

    Анатолий Бышовец провел встречу с руководителями «Динамо», во время которой обсуждалось возможное назначение специалиста на пост главного тренера команды.

    Что касается Дмитрия Хохлова, то этот специалист отказался вести переговоры по поводу своего назначения, так как у «Динамо» есть действующий наставник – Андрей Кобелев.

    Напомним, что после 20-ти туров «Динамо» занимает 11-е место в Премьер-лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2016 17:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 15 марта 2016, 21:33

      Да дайте вы тренерам в чемпионате хоть пару сезонов поработать...а то у нас руководство чуть ли не всех подряд клубов хотят в чемпионы,хотя разобраться с управлением не могут(привет спартаку)...а Бердыев в стране 1 пока)))больше магов не видно)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 марта 2016, 19:49

      Бышовец в последнее время активизировался)))

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 15 марта 2016, 17:53

      он в Кубани уже сопли прожевал

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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 марта 2016, 17:50

      Дима завязывай ты эту этику, Кобелев сам Черчесова подсидел и ничо улыбается ходит, хорошо что не долго осталось.
      Кстати огромный привет фанатикам с D2 когда в прошлом году Саламыча хаили и кричали Кобелев Кобелев хочется спросить ну шо хлопцы теперь то довольны?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Рулон Обоевъ 15 марта 2016, 18:48

      Радимову в ножки кланяйтесь.

      -3
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Zeff 15 марта 2016, 20:45

      Стесняюсь спросить, а зачем?

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > o33uk 15 марта 2016, 21:55

      Как по твоему Кобелев поможет такому Динамо??Тут хоть Моуриньо ставь,итог будет таким же.Вопросы надо руководству задать,как они так быстро команду разволили?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > o33uk 15 марта 2016, 23:25

      Он сейчас не в себе. Может тренировать возьмётся московское Динамо.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > джон базелон 16 марта 2016, 09:52

      Причём здесь поможет или нет это разговор в пользу бедных.
      Дело в том что когда этот человек пришёл прошлым летом он что говорил что мы возьмём курс на омоложение команды свои воспитанники и прочее бла бла бла (кстати тоже самое он Проничеву наверно говорил), примерно в октябре начались слёзы что нет опытных игроков и тд. и тут появляется Пашенька "молодой", "талантливый" игрок(Обольского например выпустили всего раз), но с большими амбициями(в плане з.п. ляма 1,5 как минимум), а кто у нас спортивный директор в клубе правильно АНК (это же он эпическую фразу произнёс что спорт директор не нужен он сам справится), поймите мы единственный клуб в лиге где тренер и спорт мен. одно и тоже лицо ну бог с ним, я не говорю что команда должна идти в тройке или что-то типо этого за 15 лет переживаний за Динамо я привык и к 7-8 и смене тренеров, но самое страшное что просвета нет как эта команда играла осенью так и щас играет это ужас но состав стал ещё хуже, да он говорил что не было возможности провести достойна подготовку и тд. клуб возглавил по ходу чемпа, хорошо было 3 месяца, перед стартом 2 круга нам обещали кубок и т.д. я спокойно ждал может человек и правда что-то придумал и реализует, но все всё видят, ни-кому ни-чего не хочу навязывать, но выводы надо делать сейчас, а не в пер.диве.
      Да и кстати по поводу "Кафешки у Гурама" ему вменяли то что ушли такие личности как Гранат Артурка и тд., типо бесплатно, а это игроки мирового уровня мы бабло потеряли ну и всякий бред, хочется заметить что после прихода АНК мы продали Ванкёра, Дугласа не дороже 1,5 млн. Вальбуена за 5 лямов, Жужа сам ушол Кокорин за копейки, Жирков даже говорить не буду(ещё интересно получил ли откат спорт дир. от такой выгодной сделки) честно даже без опыта данной работы продал бы этих ребят за эти день даже не напрягаясь.
      Кобелев может и замечательный человек я кстати в этом сомневаюсь, но этот контраст когда Саламыча хаят собакой за 4 место, а Аджоева за покупку Выше перечисленных игроков и упущенную выгоду от ухода Граната и тд. , а Кобелев святой за покупку Паши и Бечирая, а так же клуб в матче с Тереком наносит всего один удар в створ ворот по этой логике надо Кобеля собакой кликать и гнать санным веником.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 16 марта 2016, 09:53

      Извините что так много просто накипело читать и слушать как Саламыч развалил Динамо а Кобелев героический трудяга.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Zeff 16 марта 2016, 10:30

      Вам бы самим тренеришку бы найти , а то боаш то хочу то не хочу......

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      Рейтинг: +300

      Zeff > o33uk 16 марта 2016, 22:28

      Забеременел думаешь?

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