«Арсенал» начал переговоры с Садиком

Агент нападающего «Ромы» Умара Садика Мохаммед Лаваль подтвердил слухи о том, что его клиент ведет переговоры с лондонским «Арсеналом».

«Да, интерес со стороны «Арсенала» действительно есть, однако пока еще ничего не решено», — приводит слова агента Allnigeriasoccer.

Напомним, что Умара принадлежит «Специи», а в «Роме» форвард играет на правах аренды. Несмотря на это, у римлян есть право выкупить контракт 19-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро. В свою очередь зарубежные СМИ заверяют, что «Арсенал» готов заплатить за нападающего 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Умар сыграл шесть матчей, отметившись в них двумя голами.