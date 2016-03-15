Бышовец: «Представители «Динамо» со мной не связывались»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец пока не получал предложения возглавить бело-голубых. Напомним, что 14 марта российские СМИ сообщили о возможной отставке нынешнего наставника команды Андрея Кобелева, а Бышовец вошел в список специалистов, которые могут получить должность.

«Ничего не знаю об этом, кроме того, что после вчерашней игры ситуация осложнилась до предела. Меня огорчил результат и качество игры в матче с «Тереком». Трудно сказать, изменит ли что-то отставка главного тренера, потому что мне неизвестна обстановка внутри команды. С внешней стороны перспективы далеко не безоблачные.

Пока предложений от клуба мне не поступало. Решение придется принимать не только мне – это обязывающая и очень сложная задача. Впереди по календарю у «Динамо» путь чрезвычайно трудный.

Что до моей готовности – сомнений нет. Я нахожусь сейчас в горах, свое состояние могу оценить как положительное. Но думать надо, когда есть предложение.

«Динамо» — общество, которое меня воспитало с 11 лет. Я был практически на всех матчах команды, кроме, разве что, последнего. Приятного для меня в этой ситуации мало – дело и в результатах, и в обстановке вокруг клуба на протяжении последних лет», — сказал Бышовец.