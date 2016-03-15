Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыбус: «Не обсуждал с «Тереком» новый контракт, но и предложений нет никаких»

    Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус пока не обсуждал с клубом возможности продления своего контракта. Соглашение между сторонами действует до июня 2016 года.

    «Пока тишина. Насчет нового контракта не разговаривал, но и предложений нет никаких. Я стараюсь играть до конца, а после сезона уже посмотрим. Я не знаю, что со мной будет. В «Тереке» мне комфортно. Предложения зимой? Ничего такого серьезного не было. Я в Интернете больше читал об интересе к себе. Если было бы хорошее предложение, я хотел бы попробовать себя в Англии или Германии», - заявил Рыбус.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11