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    «Динамо» видит замену Кобелеву в лице Хохлова или Бышовца

    Главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева на своем посту могут сменить Дмитрий Хохлов или Анатолий Бышовец.

    По информации источника, кто-то из этих специалистов встанет у руля бело-голубых до окончания нынешнего сезона в случае, если действующий главный тренер будет отправлен в отставку.

    Решение по Кобелеву будет принято в ближайшие дни по возвращении из отъезда члена совета директоров клуба и председателя общества «Динамо» Владимира Проничева.

    «Динамо» по прошествии 20-ти туров располагается на 11-й позиции в турнирной таблице на расстоянии шести очков от зоны вылета.

    Источник: Спортфакт

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    15.03.2016 00:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 15 марта 2016, 11:56

      Даешь Хохлова (очень хочется увидеть эту команду в пердиве, а то они там ни разу не были).

      -2
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      Рейтинг: +22

      kudrsv62 > Вомбат 16 марта 2016, 05:31

      Я думаю, что и этот старый первую с выходом в перми в справится

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 марта 2016, 11:37

      Я за Бышовца- нужно дать поработать

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 марта 2016, 11:20

      а будет Карпин)))

      -3
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 марта 2016, 11:07

      Надо менять динамовских начальников после таких заявлений-особенно Хохлов он и игрок то никакой был а уж тренер и подавно.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > serhz 15 марта 2016, 16:41

      В принципе я с тобой согласен, но после того как выгнали Саламыча логичней было б ставить Хохлова потому что нам горланили что команда берёт курс на омоложение и тд., а как раз Хохлов два года с дублем брал золото. Здесь хоть логика есть и команду он знает ,а этот два года футбол по телеку смотрел.

      0
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 15 марта 2016, 10:57

      Руководство надо поменять,иначе толку не будет.

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 марта 2016, 09:47

      Бышовец недавно сказал,что он готов тренировать сборную-вот и поставьте его до окончания сезона динамовским тренером-пусть на деле покажет,чего стоит его квалификация!

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 15 марта 2016, 09:34

      Да там хоть Фергюссона ставь, не поможет.

      1
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      Рейтинг: +16

      n1981 15 марта 2016, 09:24

      Мне интересено,а чего ждали от Кобелева,которому досталась разобранная команда.Менять надо руководство,которое дошло до того что вынуждено распродавать игроков из за нарушений fair play.Ура маразму и дибилизму!

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 15 марта 2016, 09:03

      Бышовец!?! Дануна))) Тогда уж бабульку мою пусть возьмут)

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 марта 2016, 08:23

      Руководство у Динамо надо поменять срочно!

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