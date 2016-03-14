Карпин: «Хочу, чтобы «Торпедо» играло как «Спартак»

Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин заявил, что хотел бы видеть у своих подопечных игру, подобную той, которую демонстрирует «Спартак».

«Проблем, мягко говоря, было много. Задача у нас сложная, еще сложнее, чем было в начале сезона – последнее место, отставание 10 очков от спасительной 15-й строчки. Намного сложнее было привлечь игроков зимой, чем распрощаться с ними. Карпин или не Карпин, но последнее место в лиге с большими шансами вылететь, кто сюда пойдет? Так что звездных новичков мы даже не рассматривали.

Зарплата примерно в миллион рублей? Все это неправда, мне платят куда больше! Ну, посмеялся я над этим, да и все.

Как бы мне хотелось играть и как будет играть «Торпедо» – это разные вещи. Допустим, мне хотелось бы играть, как «Спартак», – сказал Карпин.

После 25-ти туров «Торпедо» располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице, имея 17 очков в своем активе.