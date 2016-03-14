«Удинезе» остался без тренера

«Удинезе» объявил об отставке главного тренера команды Стефано Колантуоно. Вместе с наставником клуб покинут и его помощники. Связано решение боссов «Удинезе» с неудовлетворительными результатами команды.

Вчера «зебры» уступили «Роме» (1:2) в матче 29-го тура Серии А и сейчас они занимают 16-е место в турнирной таблице с 30-ю очками.

Перед матчем болельщики «Удинезе» провели акцию протеста, после чего руководство клуба собралось для того, чтобы обсудить дальнейшие перспективы команды.