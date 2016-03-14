Дестро: «Если Моуринью позовет в «МЮ» – непременно соглашусь»

Нападающий «Болоньи» и сборной Италии Маттиа Дестро признался, что он с радостью вновь поработает с Жозе Моуринью, под руководством которого он играл в миланском «Интере».

«Тренировки с чемпионами под руководством Моуринью позволили мне окрепнуть в футбольном плане. Если он позовет меня в «Манчестер Юнайтед» – соглашусь на переход», - сказал Дестро.

На счету итальянца восемь голов за 23 игры.

Напомним, что бывший тренер «Челси» Жозе Моуринью считается главным претендентом на роль преемника Луи ван Гаала в «МЮ».