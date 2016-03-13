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    Крицюк: «Вызов в сборную – это не шаг вперед, а просто оказанное доверие»

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ с «Мордовией» (1:0), а также поделился мыслями насчет своего вызова в сборную России.

    «После удаления ход игры поменялся и было тяжело, однако вся команда билась до конца, спасибо им, они меня выручали. В футболе нужно быть готовым ко всему, по правде, здесь не обойтись без удачи.

    Приятно, что моя игра обратила на себя внимание тренеров сборной, но сейчас я думаю только об играх “Краснодара”. Сейчас нужно работать и доказывать.

    Я думаю, что вызов в сборную – большая ответственность, и не стоит рассматривать его как шаг вперед, просто мне оказывают доверие. Тренеры, наверное, просто хотят увидеть мой уровень. Дальше все зависит от меня», – сказал Крицюк.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    13.03.2016 23:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 марта 2016, 13:00

      Сейчас нужно работать и доказывать..-Всё правильно сказал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 09:01

      А паренёк-то о себе высокого мнения, ага.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 14 марта 2016, 06:23

      С таким длинным языком тебе, друг вряд ли хотя бы минуту за сборную России сыграть

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > fan-man 14 марта 2016, 09:53

      Ничего высокомерного он не сказал.

      2
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