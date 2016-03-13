Канунников: «Зенит» заслужил победу»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение казанской команды во встрече 20-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:4), отметив, что сине-бело-голубые по праву добыли три очка.

– Сегодня мы убедились, что «Зенит» классная команда, и за ошибки приходится платить. Пропустили необязательные голы, сами получали их на ровном месте. Хотя у нас были и свои моменты... После первого тайма нам сказали начать с нуля, забыть о счете. Мы немного перестроились, пытались создавать, в итоге удалось забить два мяча. Но в целом «Зенит» заслуженно победил.

– А изначально какой была установка на матч в Петербурге?

– Как и всегда – играть агрессивно. Мы не хотели отдавать сопернику территорию, но на каждом участке у «Зенита» было большинство. И питерцы тем самым закрывали зоны.

– Насколько лично для вас принципиальна игра против «Зенита» на «Петровском"?

– Никакой принципиальности. Было приятно, но не более того.