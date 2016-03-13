Хомуха: «Бердыев – лучший тренер в России на данный момент и уже этим летом возглавит «Зенит»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением о победе «Ростова» в матче 20 тура чемпионата Росссии против ЦСКА (2:0), а также отметил вклад главного тренера ростовчан Курбана Бердыева в успехи команды.

«Чемпионские амбиции «Ростова» были видны уже давно. Такая уверенная победа над ЦСКА добавит сил команде, ведь осталось не так много матчей до финиша чемпионата. Ростовчане постараются воспользоваться своим шансом, который выпадает раз в жизни. «Ростов» – фаворит в борьбе за чемпионство.

У Курбана Бердыева гораздо больше опыта, чем у Леонида Слуцкого. Наставник ростовчан умеет использовать возможности своих футболистов на 100 процентов, поэтому с «Ростовом» сложно играть всем без исключения. Это хорошо организованная команда, с системным подходом, который мотивирует игроков на достижение результата. Большинство футболистов «Ростова» не имело победных традиций и опыта чемпионства. Сейчас у них впервые в карьере появился шанс чего-то добиться.

Бердыев – лучший тренер в стране на данный момент. То, что «Спартак» не выбрал его главным тренером летом, выбрав Дмитрия Аленичева, это проблема руководства красно-белых. Бердыев возглавит «Зенит» уже этим летом», - заявил Хомуха.