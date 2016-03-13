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  • Хомуха: «Бердыев – лучший тренер в России на данный момент и уже этим летом возглавит «Зенит»

Хомуха: «Бердыев – лучший тренер в России на данный момент и уже этим летом возглавит «Зенит»

13 марта 2016, 18:26
7

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением о победе «Ростова» в матче 20 тура чемпионата Росссии против ЦСКА (2:0), а также отметил вклад главного тренера ростовчан Курбана Бердыева в успехи команды.

«Чемпионские амбиции «Ростова» были видны уже давно. Такая уверенная победа над ЦСКА добавит сил команде, ведь осталось не так много матчей до финиша чемпионата. Ростовчане постараются воспользоваться своим шансом, который выпадает раз в жизни. «Ростов» – фаворит в борьбе за чемпионство.

У Курбана Бердыева гораздо больше опыта, чем у Леонида Слуцкого. Наставник ростовчан умеет использовать возможности своих футболистов на 100 процентов, поэтому с «Ростовом» сложно играть всем без исключения. Это хорошо организованная команда, с системным подходом, который мотивирует игроков на достижение результата. Большинство футболистов «Ростова» не имело победных традиций и опыта чемпионства. Сейчас у них впервые в карьере появился шанс чего-то добиться.

Бердыев – лучший тренер в стране на данный момент. То, что «Спартак» не выбрал его главным тренером летом, выбрав Дмитрия Аленичева, это проблема руководства красно-белых. Бердыев возглавит «Зенит» уже этим летом», - заявил Хомуха.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Бердыев Курбан Хомуха Дмитрий
Комментарии (7)
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Вомбат
1457883505
Хомуха в роли Ванги. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
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Aztec58
1457884247
Хомуха, не свисти прежде Шнобеля, ага. Бердыев в Ростове не только команду команду строит, но и отношения выстраивает с кем нужно, так сказать, встраивается в систему. Так что не всё так просто, взял и ушёл...
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ПаРнИшКа 05 РеГиОнА
1457884785
очень хотелось бы что бы бердыев возглавил зенит . это не из-за симпатия к зениту . в ЛЧ российские команды это пешки которые выход из группы считают огромным достижением . а бердыев по-моему этот единственный тренер из всех который может дать результат . вилаш боаш тоже играл в ЛЧ от обороны при нем тоже было главное результат а не игра . при бердыеве это результат может быть значительно лучше. и может хоть потом начнут с российскими командами считаться .
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1cent
1457885316
бляхо муха
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ХАЛКинГОООООООЛ!!!
1457894817
Между прочим Бердыев в свое время играл за Ростсельмаш)))
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Nerlinger
1457937296
в сборную его
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Rutya
1457968160
Рубин при Бердыеве играл в ЛЧ и даже обыграл Барселону,но что то с российскими командами считаться не стали до сих пор.
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