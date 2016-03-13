«Лас-Пальмас» - «Реал». Онлайн-трансляция

В 29 туре испанской Примеры «Лас-Пальмас» на своем поле примет мадридский «Реал». «Сливочные» практически потеряли надежду на чемпионство в этом сезоне, но красно-белых соседей из Мадрида обогнать еще наверняка хотят. «Лас-Пальмас» же в весенней части чемпионата набрал неплохой ход, дал бой «Барселоне», а после этого одержал три победы подряд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Реал». Начало в 22:30. Не пропустите!