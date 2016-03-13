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    Булатов: «Сегодняшняя игра «Ростова» в обороне – картинка из учебника»

    Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов считает образцовой игру «Ростова» в обороне в матче 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

    – За счет чего «Ростов» вырвал победу?

    – Я смотрел матч – и с каждой минутой все больше восхищался игрой «Ростова». Дисциплиной, слаженными действиями в обороне. Невероятно, но ЦСКА имел всего один момент! И тот на последних секундах… Главное, «Ростов» оказался гораздо лучше готов физически. Постоянно прессинговал, был быстрее в единоборствах, подборах. Да в любом эпизоде! Команда прыгнула выше головы.

    – Вы полагаете?

    – Против ЦСКА Бердыев сыграл так же, как с «Рубином» на «Ноу Камп», когда ничего не позволил создать «Барселоне». Сегодняшняя игра «Ростова» в обороне – картинка из учебника.

    – Лучший игрок матча?

    – Пожалуй, Гацкан. Сколько мячей снял вверху! Особенно в концовке. Еще и голевой пас Думбья отдал.

    – «Ростов» в Лиге чемпионов – реально?

    – Почему нет? Хотя будем откровенны: в его успехе немалая «заслуга» других команд – «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», которые в этом сезоне сбавили обороты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2016 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 13 марта 2016, 16:53

      Во всех линиях команда сыграна. Играют просто и надежно.

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      Рейтинг: +210

      castromen 13 марта 2016, 11:06

      Вот тебе и Юрьев день? Причем тут провал других в успехе команды Мастеров? Работайте,живите футболом-будет и у вас успехи.

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